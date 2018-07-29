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Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске

30.07.2018 20:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Трое в бронзе, не считая космоса. Работа, посвященная космонавтам Петру Климуку, Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому, будет установлена в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске

Народный художник Беларуси Иван Миско много лет работал над скульптурой. Однако трудности в финансировании тормозили процесс. Сейчас у скульптора неделя, чтобы отшлифовать последние детали и сразу после этого – формовка и отлив в бронзу. 

Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске

Иван Миско, народный художник Беларуси:
Это моя любимая тема. Я ее очень давно вынашиваю и я благодарен, что наконец это все завершается. С Новицким сегодня разговаривал, обещает быть в среду. Мы с ним сможем окончательно решить все вопросы, надо его автограф.

Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске

Иван Миско признается, что космическая тема в его творчестве главная. За глиняным вариантом скульптуры – бессонные ночи. Мастер называет этот благородный материал золотом, которое дает ему силы творить.

Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске

Стела на улице Космонавтов будет высотой 6 метров. На ее отлив нужно 150 килограммов бронзы.

 
 
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Новости Беларуси. Трое в бронзе, не считая космоса. Работа, посвященная космонавтам Петру Климуку, Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому, будет установлена в...
 
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