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Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске
Новости Беларуси. Трое в бронзе, не считая космоса. Работа, посвященная космонавтам Петру Климуку, Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому, будет установлена в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Народный художник Беларуси Иван Миско много лет работал над скульптурой. Однако трудности в финансировании тормозили процесс. Сейчас у скульптора неделя, чтобы отшлифовать последние детали и сразу после этого – формовка и отлив в бронзу.
Иван Миско, народный художник Беларуси:
Иван Миско признается, что космическая тема в его творчестве главная. За глиняным вариантом скульптуры – бессонные ночи. Мастер называет этот благородный материал золотом, которое дает ему силы творить.
Стела на улице Космонавтов будет высотой 6 метров. На ее отлив нужно 150 килограммов бронзы.
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Новости Беларуси. Трое в бронзе, не считая космоса. Работа, посвященная космонавтам Петру Климуку, Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому, будет установлена в...
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