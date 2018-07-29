Найден утерянный сценарий Стенли Кубрика





передает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian, сценарий фильма почти завершен. КакOxu.Az со ссылкой на The Guardian, сценарий фильма почти завершен.





Основанный на одноименной новелле Стефана Цвейга «Жгучая тайна» сценарий повествует о мужчине, который пытается подружиться с 10-летним мальчиком во время отдыха на курорте, чтобы сблизиться с его матерью. Он был написан в 1956 году совместно с писателем Колдером Уиллингэмом.





Текст обнаружил профессор кинематографии Бангорского университета (Великобритания) Натан Абрамс. Он отметил, что сценарий составляет больше ста страниц и практически закончен, поэтому с ним могут работать кинематографисты.





По информации издания, на сценарии сохранилась отметка кинокомпании MGM от 24 октября 1956 года. Предполагается, что компания остановила работу, когда узнала, что Кубрик в нарушение контракта работает над фильмом «Тропы славы».









Кубрик скончался в 1999 году, оставив после себя несколько незаконченных проектов. В том же году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Искусственный интеллект», снятый также по сценарию Кубрика. Позднее Спилберг высказывал желание сделать мини-сериал по мотивам задуманной Кубриком в 1970-х эпопеи «Наполеон».



