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Папа почистил бассейн. Ребенок в больнице
В Гродненском районе пятилетний ребенок попал в больницу после купания в каркасном бассейне на участке жилого дома, сообщили
Инцидент произошел 29 июля. В одно из учреждений здравоохранения с острой интоксикацией неясной этиологии был госпитализирован пятилетний ребенок. Следователи рассматривают версию отравления ребенка водой во время купания в бассейне после того, как его отец провел очистку воды в резервуаре двойной дозой специального средства.
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В Гродненском районе пятилетний ребенок попал в больницу после купания в каркасном бассейне на участке жилого дома, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
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