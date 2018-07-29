Папа почистил бассейн. Ребенок в больнице

Инцидент произошел 29 июля. В одно из учреждений здравоохранения с острой интоксикацией неясной этиологии был госпитализирован пятилетний ребенок. Следователи рассматривают версию отравления ребенка водой во время купания в бассейне после того, как его отец провел очистку воды в резервуаре двойной дозой специального средства.