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Македония проведет референдум по вопросу вступления в НАТО и ЕС

30.07.2018 21:26 — Разное | Партизан  
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Парламент Македонии назначил на 30 сентября дату референдума по поводу соглашения с Грецией о названии страны и по вопросу о ее вступлении в НАТО и Евросоюз, сообщило 30 июля Македонское информационное агентство.

По его данным, 68 из 120 депутатов поддержали инициативу, оппозиционная партия "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" не стала участвовать в голосовании. Гражданам страны предстоит ответить на вопрос: "Выступаете ли вы в пользу членства в Европейском союзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македония и Грецией?". 

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

 
 
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Парламент Македонии назначил на 30 сентября дату референдума по поводу соглашения с Грецией о названии страны и по вопросу о ее вступлении в НАТО и Евросоюз,...
 
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