Македония проведет референдум по вопросу вступления в НАТО и ЕС

По его данным, 68 из 120 депутатов поддержали инициативу, оппозиционная партия "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" не стала участвовать в голосовании. Гражданам страны предстоит ответить на вопрос: "Выступаете ли вы в пользу членства в Европейском союзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македония и Грецией?".





Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.



