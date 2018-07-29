Жителям частного сектора предлагают установить дополнительный счетчик воды на полив огорода

Согласно документу, при начислении платы за водоотведение (канализацию), при наличии отдельного прибора учета (ПУ) или при начислении платы по нормативам, из суммарного объема потребленной воды исключается объем, израсходованный на полив огорода и содержание скота.





Нововведение вступило в силу с 1 июля текущего года. Для столичных домовладельцев оно актуально в части полива приусадебного участка.





— Данным постановлением законодательно закреплена норма, согласно которой потребители, которые рассчитываются по приборам учета, могут установить дополнительный счетчик, фиксирующий количество воды, расходованное на «огородные» нужды. Независимо от того, сколько домовладелец выльет на грядки и цветники на собственном подворье, он заплатит только за услугу водоснабжения согласно действующим тарифам и показаниям отдельного ПУ, — пояснил начальник ЦРП «Водосбыт» УП «Минскводоканал» Василий Ананич. — Но есть нюанс: для начисления платы за водоснабжение показания всех приборов — на горячую, холодную воду и полив участка — будут суммироваться. Если они превысят 140 л в сутки или 4,2 куб. м в месяц (30 дней) на одного зарегистрированного в доме жильца, то остальной объем оплачивается по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги.





Например, семья из трех человек в месяц (30 дней) потребила15 м3, в том числе 5 куб. м ушло на полив. За водоснабжение за 12,6 м3 будет начислено по субсидируемому тарифу (0,8053 руб./м3), за 2,4 м3 — по экономически обоснованному (0,8114 руб./м3). В то же время за водоотведение семья заплатит лишь за 10 м3 и по субсидируемому тарифу (он, кстати, равен полному — 0,5398 руб./м3).





Для установки дополнительного счетчика нужно обратиться в ЦРП «Водосбыт», согласовать схему водомерного узла. Его монтаж, а также врезку в водопровод на вводе в дом и установку крана, на который будет подсоединяться шланг для полива, могут осуществить работники специализированных организаций. В конце контролер «Водосбыта» опломбирует новый ПУ и примет его на коммерческий учет, для чего потребуется внести дополнительное соглашение в существующий договор с предприятием. Все расходы по приобретению ПУ, материалов и выполненным работам несет потребитель.





Согласно решению Мингорисполкома от 06.02.2003 № 172, в частном секторе при отсутствии индивидуальных ПУ за воду платят по нормативу — 250 л в сутки на человека и экономически обоснованному тарифу. Кроме того, в период с 15 мая по 31 июля таким безучетным потребителям дополнительно надлежит оплачивать по 10 л на 1 м² подлежащей поливу площади участка при использовании воды из центра ного водопровода.





— При изменении площади участка, которая нуждается в поливе, а также в случаях, если вода вообще не используется на эти цели, безучетному потребителю следует обратиться в «Водосбыт». Например, в прошлом сезоне было пять грядок и два цветника, которые занимали площадь в 40 м², а в нынешнем сезоне остались только две грядки площадью 10 м². Или собственник отказался от ведения какого-либо подсобного хозяйства. Контролеры выедут на место с проверкой, составят акт, и в последующем домовладелец будет оплачивать объем воды согласно новому метражу или не оплачивать вовсе, — уточнил В. Ананич.





В столице около 1 800 собственников индивидуальных домов (11 % от общего количества домовладельцев), к которым подведен центральный водопровод, не рассчитываются за воду по ПУ.









В ЦРП «Водосбыт» также обратили внимание, что в случае установки отдельного счетчика на полив огорода воду, которую он фиксирует, можно расходовать не только в период с 1 мая по 31 июля.





Нововведение не распространяется на жителей многоквартирных домов в части полива цветников, которые они разбивают возле подъездов.



