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Более 200 тыс. минчан работают в торговле

30.07.2018 21:42 — Разное | Интерфакс  
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В оптовой и розничной торговле белорусской столицы заняты более 200 тыс. человек, заявили в Мингорисполкоме.

"В целом по республике в этой сфере трудятся 616 тыс. граждан, то есть третья часть от всех занятых в торговле работают в Минске", - сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нину Емельянову.

Еще около 32 тыс. минчан трудятся в сфере общественного питания и в гостиницах. В столице открыты 2 767 объектов общественного питания на 162 тыс. мест, в том числе общедоступная сеть представлена 1 978 объектами на 102 тыс. мест. В первом полугодии открыты 102 зала почти на 4 тыс. мест. Обеспеченность объектами общепита в столице составляет 51 место на 1 000 человек при норме 45 мест. Обеспеченность торговыми площадями в Минске – 650 кв. м на 1 000 жителей, что также выше нормативной.

Наибольший интерес у приезжих вызывают фирменные магазины белорусских производителей и рестораны, предлагающие блюда белорусской кухни.

 
Теги: Минск
 
 
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В оптовой и розничной торговле белорусской столицы заняты более 200 тыс. человек, заявили в Мингорисполкоме.
 
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