США не позволят никому доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что США не стремятся господствовать в Индо-Тихоокеанском регионе, в то же время Вашингтон не даст какой-либо другой державе занять главенствующие позиции в этой части планеты.

"Мы никогда не добивались доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе, и мы не будем добиваться этого, но мы будем противодействовать любой стране, которая делает так (пытается доминировать - ИФ)", - сказал госсекретарь на Индо-Тихоокеанском форуме в Вашингтоне.

Он заявил, что в этом регионе США интересуют "партнерство", экономическая безопасность и двусторонние торговые отношения.

"Я знаю, некоторые из вас сомневаются в роли Америки в регионе в свете решения (президента США Дональда - ИФ) Трампа выйти из Транстихоокеанского партнерства (ТПП)", - сказал М.Помпео.

При этом он подчеркнул, что США продолжают переговоры для "выработки лучших и высококлассных двусторонних торговых договоров".

Выступивший на конференции министр торговли США Уилбур Росс пояснил, почему администрация Д.Трампа не заинтересована в региональном многостороннем торговом соглашении. По его словам, такие соглашения требуют слишком много усилий для заключения, и "они очень, очень сложные".

"К сожалению, с такими крупными геополитическими явлениями как ТПП, никак не получается поставить контролируемый эксперимент, так что никто никогда не узнает, каким бы мог быть результат ТПП", - отметил У.Росс.

Он подчеркнул, что вне зависимости от исходов президентских выборов в США в 2016 году соглашение по ТПП было "мертво".

Соглашение о вступлении США в ТТП было подписано предыдущим президентом Бараком Обамой, который, однако, не смог заручиться поддержкой Конгресса.

Д.Трамп с приходом к власти заявил о выходе США из ТТП. Недавно он, тем не менее, говорил, что готов рассмотреть американское участие в партнерстве при пересмотре условий для Штатов.