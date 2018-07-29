ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США не позволят никому доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил Помпео

30.07.2018 21:12 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что США не стремятся господствовать в Индо-Тихоокеанском регионе, в то же время Вашингтон не даст какой-либо другой державе занять главенствующие позиции в этой части планеты.

"Мы никогда не добивались доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе, и мы не будем добиваться этого, но мы будем противодействовать любой стране, которая делает так (пытается доминировать - ИФ)", - сказал госсекретарь на Индо-Тихоокеанском форуме в Вашингтоне.

Он заявил, что в этом регионе США интересуют "партнерство", экономическая безопасность и двусторонние торговые отношения.

"Я знаю, некоторые из вас сомневаются в роли Америки в регионе в свете решения (президента США Дональда - ИФ) Трампа выйти из Транстихоокеанского партнерства (ТПП)", - сказал М.Помпео.

При этом он подчеркнул, что США продолжают переговоры для "выработки лучших и высококлассных двусторонних торговых договоров".

Выступивший на конференции министр торговли США Уилбур Росс пояснил, почему администрация Д.Трампа не заинтересована в региональном многостороннем торговом соглашении. По его словам, такие соглашения требуют слишком много усилий для заключения, и "они очень, очень сложные".

"К сожалению, с такими крупными геополитическими явлениями как ТПП, никак не получается поставить контролируемый эксперимент, так что никто никогда не узнает, каким бы мог быть результат ТПП", - отметил У.Росс.

Он подчеркнул, что вне зависимости от исходов президентских выборов в США в 2016 году соглашение по ТПП было "мертво".

Соглашение о вступлении США в ТТП было подписано предыдущим президентом Бараком Обамой, который, однако, не смог заручиться поддержкой Конгресса.

Д.Трамп с приходом к власти заявил о выходе США из ТТП. Недавно он, тем не менее, говорил, что готов рассмотреть американское участие в партнерстве при пересмотре условий для Штатов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что США не стремятся господствовать в Индо-Тихоокеанском регионе, в то же время Вашингтон не даст какой-либо...
 
Новости дня
Новости разные
 
День ВМФ. Как его отмечают в Бобруйске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика