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День ВМФ. Как его отмечают в Бобруйске
День военно-морского флота, ежегодно отмечаемый 29 июля, празднуют во всех крупных белорусских городах. Вот как в этот день гуляли жители Бобруйска…
Фото предоставлено Бобруйским городским исполнительным комитетом
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День военно-морского флота, ежегодно отмечаемый 29 июля, празднуют во всех крупных белорусских городах. Вот как в этот день гуляли жители Бобруйска…
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