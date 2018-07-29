Жизнь девушки оценили в тысячу долларов: подробности заказного убийства в Витебской области

И вот новость из разряда шокирующих. Сегодня стало известно о задержании жителя Богушевска Витебской области, который хотел организовать убийство. Жертва – односельчанка, а мотив прост – месть!

Преступлению помешали оперативники, они вовремя раскрыли коварный план. Сейчас подозреваемый в заказном убийстве задержан. А несколько семей, жизнь которых на «до» и «после» раскололи прошлая трагедия и нынешние события, просто не могут поверить в криминальный сценарий. Олег Шапель узнал все обстоятельства громкого дела.

Это всё, что осталось у владельца от его машины. После той страшной аварии продал «Ниву», как груду металлолома. Сам, рассказывает Иван Соколов, чудом выжил. Ушёл год на реабилитацию. 24 мая 2017 запомнил на всю жизнь. За 55 лет водительского стажа ни одного нарушения, а тут столкновение на ровном месте.

На просёлочной дороге год назад оборвались жизни двух подростков. Легковушку на полном ходу выбросило на встречную полосу, удар пришёлся в пассажирскую сторону. 11-классница Даша погибла на месте, девятиклассник Ник – на операционном столе. На месте аварии и сегодня цветы. От шока Богушевск ещё не оправился, школьники готовились к выпускному. Ник – должен был стать звездой вечера.

Водитель, которая везла подростков, была признана виновной – 21-ю девушку приговорили к пяти годам химии. Владелец машины (её отец) по решению суда семьям погибших должен выплатить 40 тысяч рублей. Равнодушным эта история не оставила никого.

Больше года после трагедии – новый удар. Кадры оперативной хроники: силовики задерживают отца погибшего Ника после встречи с киллером. Жизнь девушки водителя, виновницы ДТП, он оценил в тысячу долларов. Обязательно условие – смерть должна быть мучительной.

Жители посёлка, в котором живут две тысячи человек, обсуждают сегодня только эту новость. Погибшие подростки, виновный водитель, а теперь ещё и подозреваемый в заказном убийстве – все местные. Убитый горем отец, все соседи слышали, на похоронах обещал мстить.

Семья задержанного сначала на журналистов чуть не спустила собак, потом разговор всё же состоялся. Жена уверена, супруг не утаил бы от неё такое решение. Когда погиб старший сын, женщина узнала, что беременна, малышу сейчас четыре месяца, и тут такой поворот.

Родные девушки, которая могла стать ещё одной жертвой, от комментариев отказались. Уж больно много выпало испытаний за короткое время. Их дочь и погибшая в аварии девушка – родственницы. Взрослые не разговаривают уже больше года.

Эту могилу на Богушевском кладбище отыскать просто – тут целый мемориал в честь Ника. Когда теперь снова здесь побывает его отец – сказать сложно. Мужчину подозревают в серьёзном преступлении, наказание за которое – вплоть до исключительной меры.