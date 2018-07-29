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Пожар в жилом доме в Сочи унёс жизни 8 человек
Новости России. Новая версия пожара в жилом доме в Сочи, который унёс жизни 8 человек, – взрыв самогонного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспертиза выявила, что погибшие рабочие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Специалисты предполагают, что после того, как вспыхнул огонь, люди просто не смогли адекватно отреагировать на ситуацию.
На месте ЧП продолжают работать следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело. Двое взрослых и подросток, получившие ожоги, всё ещё находятся в больнице.
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Новости России. Новая версия пожара в жилом доме в Сочи, который унёс жизни 8 человек, – взрыв самогонного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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