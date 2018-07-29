Музей «Groshi» появился на одной из самых популярных улиц Минска

Там, где люди веками оставляют свои деньги, отныне их будут показывать. Сегодня на Зыбицкой слышен звон монет Российской империи, хруст банкнот Советского Союза и шелест первых отрезных купонов независимой Беларуси. Экспонаты размещают в специальных витринах по хронологии.

Скоро все смогут заглянуть в этакий «кошелёк» государственного значения.

Герой известного советского фильма призывал «храните деньги в сберегательной кассе». С тех пор «трёшки», «червонцы», «стольники». Сленг уже не рыночный. Groshi – 120 лет взлётов и падений, наше прошлое и настоящее, как разница курсов в новом музее.

Илья Чернявский, экскурсовод музея денег Groshi: «Десять золотых рублей, когда уже царь был расстрелян со своей семьёй, большевики решили отчеканить в таких же весовых формах свою монету. Попытались этими деньгами расплачиваться за границей. Но не пошло. Какой выход нашли. Чеканили профиль Николая II, герб уже несуществующей Российской империи и продолжали расчёты».

Не всё то золото, что блестит. Здесь под стеклом фальшивок нет. Проверено. «Катерники», да «петеньки» 1898 года, «керенки» 1917 – кодовые водяные знаки хорошо видимы на просвет. Где у бон «лицо»? Экспозиция отражает все стороны денег.

Илья Чернявский, экскурсовод музея денег Groshi: «Период Гражданской войны. Так называемые местные деньги. Это Слуцк, это Могилёв и Гомель. Ходили очень непродолжительное время. Сейчас представляют довольно большую редкость. С аукционов России, Украины и даже Польши».

В цене только межвоенный злотый, а также первые гривны, оккупационные рейхсмарки, юбилейные рубли (отметили «Millennium»). Доллар, евро, фунт – спрашиваться не в этом зале. Groshi – исключительно белорусское обращение.

Андрей Мисько, директор музея денег Groshi: «Личная коллекция, которую я собираю с 2011 года. Деньгами увлечение. Не знаю. Я с детства собирал марки, потом копейки. А первая монета из этой коллекции – памятная монета «Рысь». Перед тем, как запускать проект, консультировались в Национальном банке и получили поддержку».

В эмиссионном центре страны свой музей – ведомственный. Так денег мало не бывает. Самые мелкоразмерные – почтовые марки 1915 года. Ходили «наравне с разменной серебряной монетой». Самые большие купюры – совзнаки 1921 с семью нолями.

Не спешите расставаться с копейками, лучше внимательно их рассмотрите. На аверсе – «Беларусь». Это впервые! 2009 – когда отчекани ли. В обращении только с июля 2016. Лет через сто (а-то и раньше) наши необычные монеты станут музейной редкостью –проценты начисляются нумизматами с каждым годом.

Groshi не заканчиваются витринами и стендами. Создают информационно-справочную систему: от античных монет до биткоинов. Беларусь – первая в мире страна, леголизовавшая криптовалюты. Даже если бумажные деньги когда-то исчезнут, наличные всегда увидим в музее.