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Любовь не купишь. В Боровлянах двое минчан открыли бордель
Новости Беларуси. Двое безработных минчан открыли бордель в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С этой целью в течение двух лет они снимали коттедж. Мужчины за вход платили большие суммы, а вот для девушек вход был свободный. На выходных имение «накрыли» правоохранители. В момент операции в доме находились более 50 человек. Теперь создателям борделя грозит до 10 лет тюрьмы.
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Новости Беларуси. Двое безработных минчан открыли бордель в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С этой целью в течение двух лет они снимали...
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