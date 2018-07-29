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Секрет победы на горячем льду. Как работает новый тренер молодёжки Дмитрий Кравченко
Новости Беларуси. Воспитать элиту отечественного хоккея. Бывший наставник «Динамо – Молодечно» Дмитрий Кравченко назначен главным тренером молодежной сборной страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он уже приводил свою команду к званию чемпиона страны. Сейчас задача тренера – подготовить будущую смену взрослой хоккейной сборной и вывезти молодежку в лидирующую группу.
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Новости Беларуси. Воспитать элиту отечественного хоккея. Бывший наставник «Динамо – Молодечно» Дмитрий Кравченко назначен главным тренером молодежной сборной...
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