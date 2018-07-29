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Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?

30.07.2018 22:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Карманный рабочий. Приложением «Мобильный мастер» можно воспользоваться в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?

Внедрять услугу начали в ЖЭУ №5. Оставленный запрос моментально отправляется на телефон работника, так что время ожидания уменьшается в несколько раз. В заявке, как и прежде, нужно указать адрес и описание проблемы.

Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?

Дмитрий Василюк, директор ГП «ЖЭУ № 5 Заводского района»:
Думаю, в кратчайшее время будет использоваться в Минске. Потому что имеются такие вот недостатки, которые будем дорабатывать, совместно устранять и уже вводить в действие.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Карманный рабочий. Приложением «Мобильный мастер» можно воспользоваться в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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