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Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?
Новости Беларуси. Карманный рабочий. Приложением «Мобильный мастер» можно воспользоваться в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Внедрять услугу начали в ЖЭУ №5. Оставленный запрос моментально отправляется на телефон работника, так что время ожидания уменьшается в несколько раз. В заявке, как и прежде, нужно указать адрес и описание проблемы.
Дмитрий Василюк, директор ГП «ЖЭУ № 5 Заводского района»:
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Новости Беларуси. Карманный рабочий. Приложением «Мобильный мастер» можно воспользоваться в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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