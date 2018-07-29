|
В Лошице возведут новый микрорайон
Новости Беларуси. С чистого листа. Новый микрорайон появится в Лошице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первые дома уже встретили своих жильцов. Сейчас площадь планируют расширить. На месте будущей застройки находится небольшая деревня, однако все тридцать домов пустуют. Поэтому в скором времени ветхое жильё снесут, а на его месте построят панельные дома. В ближайшее время здесь возведут два детских сада, школу и поликлинику.
Горожанка:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С чистого листа. Новый микрорайон появится в Лошице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первые дома уже встретили своих...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)