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Армейские игры впервые проходят в Беларуси. Итоги первого дня
Новости Беларуси. Международные Армейские игры впервые проходят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полигон под Брестом приехали снайперы из 18 стран. Соревнования начались несколько дней назад. Белорусские стрелки вошли в десятку сильнейших по итогам первых упражнений конкурса «Снайперский рубеж». 30 июля прошли индивидуальные стрельбы, впереди парный зачет и эстафета.
На полигоне под Брестом в ближайшие 10 дней будут стрелять особенно метко. Беларусь в 2019 году одна из семи стран, кто принимает у себя международные Армейские игры. Они проходят в России, Казахстане, Китае, Армении, Иране и Азербайджане. Конкурс «Снайперский рубеж» в числе самых престижных по количеству стран-участниц уступает только танковому биатлону.
Владимир Белый, главный судья конкурса «Снайперский рубеж»:
На рубежах – лидеры. По сути, олимпиада для снайперов. До этого два года кряду самых метких стрелков принимал Казахстан.
Галымжан Касымбеков, руководитель команды сборной снайперов Республики Казахстан:
На первом, индивидуальном этапе соревнуются 18 команд. По итогам семи упражнений дальше пройдут только 8. Сборная Монголии – одна из фаворитов, в прошлом году заняла пятое место. По-боевому они настроены и сейчас. Хотя будет непросто – уж очень непривычные декорации. Расстояние до мишеней в отдельных упражнениях достигает 800 метров.
Бадарч Хадбаатар, руководитель команды сборной снайперов Монголии:
Петр Бутрим, СТВ:
Они же максимально приближены к боевым. Среди участников Армейских игр есть и те, кто недавно воевал. Отдельные страны, такие как Сирия, в состоянии военного конфликта находятся по сей день. И только в такой обстановке можно получить ценный опыт.
Эдгар Антонио Санчес, руководитель команды сборной снайперов Венесуэлы:
Как говорят снайперы, дома и ветер помогает. После 4 упражнений, в том числе и ночной стрельбы, в лидерах – белорусские военные.
Александр Полубинский, руководитель команды сборной снайперов Беларуси:
Помимо стандартных, на финише конкурса предусмотрен еще один необычный и зрелищный этап. Команды объединят снайперов из разных стран.
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Новости Беларуси. Международные Армейские игры впервые проходят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигон под Брестом приехали...
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