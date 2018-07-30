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Бизнесмен привез 300 оленей, чтобы возродить деревню

30.07.2018 22:02 — Разное | Партизан  
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Игорь Андрушка вырос в деревне, приезжал на каникулы к бабушке с дедушкой. Сегодня этих людей уже нет. Но детскую память никуда не денешь, пишет Белсат.

 
Всю молодость Игорь провел в России на заработках и научился там бизнесу.

Но его всегда тянуло домой, в деревню Лесники, где он провел самое лучшее детство в мире. Сегодня Лесники погибают. В них нет и двадцати жителей. Энергетики уже было собрались срезать провода, так как думали, что деревня длиною 2,5 км пойдет под снос. Но случилось чудо. В Лесники вернулся Игорь Андрушка и затеял там целую авантюру.


 
 
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Игорь Андрушка вырос в деревне, приезжал на каникулы к бабушке с дедушкой. Сегодня этих людей уже нет. Но детскую память никуда не денешь, пишет Белсат.
 
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