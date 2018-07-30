В Великобритании разрешили без суда отключать пациентов от систем жизнеобеспечения

Теперь для прекращения поддержания жизни таких больных достаточно договоренности между родственниками больного и врачами — раньше этого было достаточно для прекращения активного лечения, но не для полного отключения от систем жизнеобеспечения.

Как отмечает «Би-би-си», суды обычно в итоге выдавали соответствующие разрешения, но разбирательства занимали месяцы или даже годы, что приводило к дополнительным расходам для медицинских властей.





На данный момент в Великобритании в вегетативном состоянии или в состоянии бодрствующей комы находятся около 24 тысяч человек..