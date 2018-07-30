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В Великобритании разрешили без суда отключать пациентов от систем жизнеобеспечения

30.07.2018 21:52 — Разное | Партизан  
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Верховный суд Великобритании разрешил отключать пациентов, находящихся в неизменном вегетативном состоянии, от аппаратов жизнеобеспечения без санкции суда. Суд счел, что это не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Теперь для прекращения поддержания жизни таких больных достаточно договоренности между родственниками больного и врачами — раньше этого было достаточно для прекращения активного лечения, но не для полного отключения от систем жизнеобеспечения.

 

Как отмечает «Би-би-си», суды обычно в итоге выдавали соответствующие разрешения, но разбирательства занимали месяцы или даже годы, что приводило к дополнительным расходам для медицинских властей.

 


На данный момент в Великобритании в вегетативном состоянии или в состоянии бодрствующей комы находятся около 24 тысяч человек..

 
 
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Верховный суд Великобритании разрешил отключать пациентов, находящихся в неизменном вегетативном состоянии, от аппаратов жизнеобеспечения без санкции суда. Суд...
 
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