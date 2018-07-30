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В "Панараме" на БТ не показали Лукашенко после слухов об инсульте

30.07.2018 22:48 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
«Радыё Свабода» подсчитала, сколько раз на БТ показали Александра Лукашенко после слухов о его инсульте.

Результат: 0.

При этом, Александр Лукашенко несколько раз упомянули в сюжете о дорожное строительство и контроле президента над ним.

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30 июля пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла информацию об "инсульте Лукашенко", распространенную украинскими СМИ.

О болезни главы Беларуси первым сообщил российский анонимный Telegram-канал «Незыгарь», который специализируется на политических вбросах, а потом украинский сайт Dsnews.ua.

В публикации последнего отмечалось, что Лукашенко с 28 июля не появлялся на публичных мероприятиях. А 26 июля он должен был приехать в Гомель, однако визит не состоялся.

 
Теги: Гомель
 
 
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Журналисты подсчитали, сколько раз на БТ показали Александра Лукашенко после слухов о его инсульте.
 
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