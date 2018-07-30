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Класковский: "Это очень напоминает психологический прессинг на Лукашенко"
Александр Класковский. Фото: Еврорадио
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«Но даже если это 100% фейк, то проблема транзита власти в Беларуси - вполне реальна. И выскажу непопулярную мысль: с точки зрения рисков для белорусской независимости может лучше было бы сейчас, чтобы официальный лидер сильно не болел ».
Александр Класковский добавил, что, вероятно, первым ресурсом, распространившим сообщение об инсульте Лукашенко, был «Незыгарь», но сути это не меняет.
«Незыгарь» явно специализируется на вбросах и в последнее время усилил внимание к Беларуси. Причем это очень напоминает психологический прессинг на Лукашенко» — отмечает обозреватель.
Класковский также провел параллель с 1953-м годом: не было опасности, что смерть Сталина приведет, например, к американской оккупации.
«А вот сегодняшняя Беларусь в гораздо более рискованной ситуации. И грозит, как вы понимаете, не американская оккупация»,— пишет политический обозреватель.
Как писал
Как отмечает издание
"Обращает внимание, что ТАСС утверждает, что информацию распространил малоизвестный украинский ресурс. При этом «Незыгарь» запостил информацию ночью на 30 июля, а на украинском ресурсе она была перепечатана всего за 2 часа до публикации опровержения ТАСС", - пишет белорусское издание.
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Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал фейк об "инсульте Лукашенко".
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