ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Класковский: "Это очень напоминает психологический прессинг на Лукашенко"

30.07.2018 22:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Александр Класковский. Фото: Еврорадио
Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал фейк об "инсульте Лукашенко".

На своей странице в Фейсбуке эксперт отмечает, что тема на киевском ресурсе «Деловая столица», откуда и пошла информация о "болезни" президента Беларуси, была подана в худших традициях желтой прессы:

«Но даже если это 100% фейк, то проблема транзита власти в Беларуси - вполне реальна. И выскажу непопулярную мысль: с точки зрения рисков для белорусской независимости может лучше было бы сейчас, чтобы официальный лидер сильно не болел ».


Александр Класковский добавил, что, вероятно, первым ресурсом, распространившим сообщение об инсульте Лукашенко, был «Незыгарь», но сути это не меняет.

«Незыгарь» явно специализируется на вбросах и в последнее время усилил внимание к Беларуси. Причем это очень напоминает психологический прессинг на Лукашенко» — отмечает обозреватель.

Класковский также провел параллель с 1953-м годом: не было опасности, что смерть Сталина приведет, например, к американской оккупации.

«А вот сегодняшняя Беларусь в гораздо более рискованной ситуации. И грозит, как вы понимаете, не американская оккупация»,— пишет политический обозреватель.

Как писал UDF.BY, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт уже назвала появившееся на одном из украинских сайтов сообщение о том, что белорусский лидер перенес инсульт бредом.

Как отмечает издание "Наша Нiва", первой информацию об инсульте у Лукашенко распространил телеграмм-канал "Незыгарь", который принадлежит гендиректору агентства ТАСС Сергею Михайлову.

Класковский: "Это очень напоминает психологический прессинг на Лукашенко"

"Обращает внимание, что ТАСС утверждает, что информацию распространил малоизвестный украинский ресурс. При этом «Незыгарь» запостил информацию ночью на 30 июля, а на украинском ресурсе она была перепечатана всего за 2 часа до публикации опровержения ТАСС", - пишет белорусское издание.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал фейк об "инсульте Лукашенко".
 
Новости дня
Новости разные
 
Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика