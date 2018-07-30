

Александр Класковский. Фото: Еврорадио

"инсульте Лукашенко"

«Но даже если это 100% фейк, то проблема транзита власти в Беларуси - вполне реальна. И выскажу непопулярную мысль: с точки зрения рисков для белорусской независимости может лучше было бы сейчас, чтобы официальный лидер сильно не болел ».





На своей странице вэксперт отмечает, что тема на киевском ресурсе, откуда и пошла информация о "болезни" президента Беларуси, была подана в худших традициях желтой прессы:добавил, что, вероятно, первым ресурсом, распространившим сообщение об инсульте Лукашенко, был «Незыгарь», но сути это не меняет.— отмечает обозреватель.Класковский также провел параллель с 1953-м годом: не было опасности, что смерть Сталина приведет, например, к американской оккупации.— пишет политический обозреватель.Как писал, пресс-секретарь президентауже назвала появившееся на одном из украинских сайтов сообщение о том, что белорусский лидер перенес инсульт бредом.Как отмечает издание, первой информацию об инсульте у Лукашенко распространил телеграмм-канал "Незыгарь", который принадлежит гендиректору агентства ТАСС- пишет белорусское издание.