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Главбух в Столинском районе похитила у предприятия около 60 тысяч рублей
Женщина переводила деньги предприятия на свой счёт и воровала наличку.
Денежные махинации 42-летняя главный бухгалтер проводила почти два года. С помощью электронного ключа и пароля системы электронных платежей она перечисляла средства с расчётного счёта фирмы на свой. Платежи она проводила под видом зарплаты. Также она часто переводила себе матпомощь и отпускные, которые ей не полагались. Иногда женщина присваивала себе наличные, которые ей передавали «ипэшникики».
Свою вину мошенница признала полностью. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде.
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Женщина переводила деньги предприятия на свой счёт и воровала наличку.
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