Попавшему в ДТП в Мстиславском районе пассажиру оторвало ухо

Потерпевшему парню 22 года.

Авария произошла на трассе Кричев-Ходосы-Курманово-Рубановка. 22-летний водитель Volkswagen Polo отвлёкся от управления на собаку, сидевшую на руках пассажирки на переднем сидении. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка – у неё закрытый перелом ключицы. 22-летний пассажир на заднем сидении получил ушибленно-размозжённую рану правой височной области и потерял правое ухо.