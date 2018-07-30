В США нашли аномально большого головастика

Американская студента во время исследовательской работы в одном из водоёмов наткнулась на крайне необычное существо.

Девушка зашла в воду и почувствовала касание к своей ноге. Ей чудом удалось поймать гигантского головастика, который постоянно норовил уплыть как можно дальше. После того, как девушка опубликовала в Интернете фотографию своей находки, стало известно, что данный головастик принадлежит к виду лягушек-быков, размер которых может достигать 15 сантиметров. Но его габариты настолько внушительные, что головастика уже причислили к крупнейшим представителям своего вида.

Предполагается, что возраст находки составляет около трёх лет. Вследствие ряда причин он так и не эволюционировал в лягушку.