Нарушителей на минских пляжах будут выслеживать с помощью дронов

Теперь за порядком на пляжах будут следить квадрокоптеры.

Об этом сообщили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Дроны будут использовать для мониторинга нарушений на пляжах Минска. Также при их помощи будет осуществляться контроль за своевременным вывозом мусора, автомобилями, припаркованными вблизи водоёмов, а также вестись наблюдение за работой шлагбаумов.

Городские власти надеются, что нововведение поможет своевременно отслеживать правонарушения и сэкономить ресурсы.