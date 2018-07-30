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Нарушителей на минских пляжах будут выслеживать с помощью дронов
Теперь за порядком на пляжах будут следить квадрокоптеры.
Об этом сообщили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Дроны будут использовать для мониторинга нарушений на пляжах Минска. Также при их помощи будет осуществляться контроль за своевременным вывозом мусора, автомобилями, припаркованными вблизи водоёмов, а также вестись наблюдение за работой шлагбаумов.
Городские власти надеются, что нововведение поможет своевременно отслеживать правонарушения и сэкономить ресурсы.
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Теперь за порядком на пляжах будут следить квадрокоптеры.
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