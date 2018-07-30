Около 800 туристов и альпинистов застряли на вулкане в Индонезии

Из-за землетрясения сотни человек оказались заблокированы на горном склоне.

Местные спасатели прикладывают максимальные усилия для организации эвакуации. По данным индонезийской газеты Khaosod, на склоне горы застряли, по меньшей мере, 800 человек. Опираясь на информацию разных источников, на данный момент спасено от 100 до 300 человек.

Власти региона говорят, что все туристы находятся в достаточно безопасных условиях, им доставляют питьевую воду и запас продовольствия. Повторных подземных толчков не ожидается.