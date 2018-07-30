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31 июля. События и люди

31.07.2018 03:38 — Разное | Аргументы и факты  
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31 июля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день паркового рейнджера (парковые рейнджеры - это государственные инспекторы по охране животных и окружающей среды).

ПРИМЕТЫ:

Емельянов День. Емельян серпу даёт роздых. Топят бани, парят веники из травы и цветов, смывают усталость страдную.

РОДИЛИСЬ:

1914 Луи де ФЮНЕС (Карлос Луис де Фюнес де ГАЛАРЦА), французский актёр-комик, считавший, что лучшим фильмом должна стать комедия о его собственных похоронах. За 68 прожитых лет он успел узнать почти крайнюю степень нищеты и миллионные гонорары. Но до конца жизни так и не смог избавиться от "комплекса бедности". Он никогда не поздравлял родственников с праздниками и ничего им не дарил. Он постоянно носил при себе на поясном ремне громадную связку ключей от всех шкафов, дверей и ящиков, на которых, где только возможно, были замки. Он скрупулезно проверял каждый счёт. В шутку говорил, что по сравнению с лицом его матери, его собственную физиономию можно сравнить с куском мрамора. Ему удалось вывести новый сорт роз, который назвали его именем.

1921 Любовь Сергеевна СОКОЛОВА, российская актриса.

1930 Олег Константинович ПОПОВ, российский клоун. Последние годы жил в Германии, где выступал под псевдонимом Счастливый Ганс. Умер в 2016 году.

1937 Эдита Станиславовна ПЬЕХА, российская певица. Родилась во Франции.

1945 Леонид Аркадьевич ЯКУБОВИЧ, российский телеведущий. Отец - инженер, мать - врач-гинеколог. Будучи школьником, Леонид ушёл работать в экспедицию в Сибирь, за что был исключён из школы. Хобби - коллекционирование справочников.

1962 Уэсли СНАЙПС, американский актёр.

1964 СИ СИ КЭТЧ (Каролина МЮЛЛЕР), немецкая певица.

1965 Джоанна (Джоан Кэтлин) РОУЛИНГ, английская писательница, «мать» Гарри ПОТТЕРА. С 2004 года она является самой богатой женщиной Великобритании (более миллиарда долларов). Кстати, у Гарри ПОТТЕРА день рождения тоже 31 июля.

1986 Евгений Владимирович МАЛКИН, российский хоккеист.

1989 Виктория Фёдоровна АЗАРЕНКО, белорусская теннисистка. Рост 183 см, вес 70 кг. За карьеру заработала около $30 млн призовых. Живёт в Монако. В декабре 2016 года родила сына Лео.

СОБЫТИЯ:

1928 Впервые на заставке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer появился рычащий лев. Это произошло в первом звуковом фильме студии - "Белые тени южных морей". Забавно, что львиный рык - самый длинный звук в фильме, так как в нём произносят лишь одно слово - "Привет!".

1944 Пропал без вести одноместный самолёт «Лайтинг Р33», летевший над территорией, оккупированной Германией. Пилотом был знаменитый писатель СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ.

1956 ЦК КПСС принял решение о развитии жилищного строительства в СССР (начало строительства "хрущёвок").

1994 В Сестриере (Италия) украинский спортсмен Сергей БУБКА впервые в истории прыгнул в высоту с шестом на высоту 6 м 14 см. Этот рекорд на открытых стадионах не побит до сих пор. В закрытых же помещениях его побил француз Рено ЛАВИЛЛЕНИ в феврале 2014 года - 6м 16 см.

2017 Умерла Жанна МОРО, французская актриса.

 
 
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Луи де ФЮНЕС, Леонид ЯКУБОВИЧ, Джоанна РОУЛИНГ, Виктория АЗАРЕНКО  и другие.
 
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