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Разогнались так, что не остановить. Белорусы набрали кредитов на рекордные 10 млрд рублей

31.07.2018 00:17 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Белорусы продолжают активно пользоваться банковскими займами. За июнь задолженность физлиц по кредитам выросла до 10 162,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 7 694,5 миллиона рублей.

За июнь задолженность белорусов по кредитам выросла на 171,6 миллиона рублей. Напомним, за май — на 241,1 миллиона рублей.

Задолженность по потребительским кредитам выросла до 3 614,7 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 3 542,5 миллиона рублей.

В Нацбанке ранее прогнозировали, что высокая кредитная активность белорусов, которая наблюдалась в 2017 году и поддерживалась ростом заработных плат и мягкими ценовыми условиями кредитования, может привести к ухудшению платежного баланса страны и ситуации на валютном рынке. Это может произойти при дальнейшем усиленном росте кредитной активности населения.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая новые правила выдачи банками займов населению. Теперь банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.

 
 
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Белорусы продолжают активно пользоваться банковскими займами.
 
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