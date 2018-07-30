Разогнались так, что не остановить. Белорусы набрали кредитов на рекордные 10 млрд рублей



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

свидетельствует

За июнь задолженность белорусов по кредитам выросла на 171,6 миллиона рублей. Напомним, за май — на 241,1 миллиона рублей.Задолженность по потребительским кредитам выросла до 3 614,7 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 3 542,5 миллиона рублей.В Нацбанке ранее прогнозировали, что высокая кредитная активность белорусов, которая наблюдалась в 2017 году и поддерживалась ростом заработных плат и мягкими ценовыми условиями кредитования, может привести к ухудшению платежного баланса страны и ситуации на валютном рынке. Это может произойти при дальнейшем усиленном росте кредитной активности населения.Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая новые правила выдачи банками займов населению. Теперь банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.