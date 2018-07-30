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Обвиняемый в убийстве двух девушек житель Бобруйска признал свою вину

31.07.2018 07:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Обвиняемый в убийстве двух девушек житель Бобруйска признал свою вину
АиФ

Напомним, 36-летний житель Бобруйска вместе с двумя девушками (26 и 27 лет) выпивали в одном из увеселительных заведений. После этого компания направилась домой к мужчине, где около 7 часов утра он нанес своим новым знакомым удары молотком и ножом. Пострадавшие от полученных травм скончались на месте, сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси. 

Обвиняемый в убийстве двух девушек житель Бобруйска признал свою вину В Бобруйске задержан подозреваемый в убийстве двух молодых женщин

Ранее неоднократно судимому мужчине предъявлено обвинение по п. 1, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью) УК Беларуси.

В отношении обвиняемого назначены комплексная стационарная психолого-психиатрическая, сексологическая и психофизиологическая экспертизы.

 
 
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