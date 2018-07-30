Тарифы на электроэнергию для населения будут расти

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Тарифы на электроэнергию планируется поднимать, несмотря на ожидаемый ввод Белорусской АЭС, в связи с которым электроэнергия станет для страны в целом дешевле. Преференции на оплату электроэнергии будут прежде всего для реального сектора экономики, а не для населения.

Влвдимир Семашко при этом отметил, что тариф для населения будет повышаться постепенно, по мере роста реальной заработной платы.

- Люди должны оплачивать реальную стоимость этого киловатт-часа – сегодня же население оплачивает около 80% от себестоимости электроэнергии, газа – и того меньше, около 43%, - сказал вице-премьер.

В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения, отметил Владимир Семашко в интервью газете «Островецкая правда».