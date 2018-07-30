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Столицу Австралии "атаковали" кенгуру
В австралийской столице Канберре наблюдается массовое скопление кенгуру, сообщает CNN.
Отмечается, что из-за нехватки пищи, животные покинули привычные места обитания. Их привлекают лужайки задних дворов, спортивные площадки и обочины дорог с травой.
Директор службы парков и охраны окружающей среды Даниэль Иглесиас предупредил жителей города быть особенно осторожными в периоды сумерек и рассвета. Как раз в это время кенгуру принимают пищу и возрастает угроза попадания животного под колеса автомобиля.
Известно, что кенгуру являются социальными животными и обитают в больших группах, известных как mob, часто возглавляемых доминирующим самцом.
Иглесиас советует узнать, где находится ближайшая группа кенгуру, и избегать ее, не пытаясь накормить или погладить животных.
Cмотрите фотогалерею: Столицу Австралии "атаковали" кенгуру
Напомним, жители Австралии считают кенгуру вредителями,
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В австралийской столице Канберре наблюдается массовое скопление кенгуру, сообщает CNN.
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