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Столицу Австралии "атаковали" кенгуру

31.07.2018 07:42 — Разное | Партизан  
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В австралийской столице Канберре наблюдается массовое скопление кенгуру, сообщает CNN.

Отмечается, что из-за нехватки пищи, животные покинули привычные места обитания. Их привлекают лужайки задних дворов, спортивные площадки и обочины дорог с травой.

Директор службы парков и охраны окружающей среды Даниэль Иглесиас предупредил жителей города быть особенно осторожными в периоды сумерек и рассвета. Как раз в это время кенгуру принимают пищу и возрастает угроза попадания животного под колеса автомобиля.

 

Известно, что кенгуру являются социальными животными и обитают в больших группах, известных как mob, часто возглавляемых доминирующим самцом.
 
Иглесиас советует узнать, где находится ближайшая группа кенгуру, и избегать ее, не пытаясь накормить или погладить животных. 
 
Cмотрите фотогалерею: Столицу Австралии "атаковали" кенгуру

 

Напомним, жители Австралии считают кенгуру вредителями, сообщает telegraf.by

 
 
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В австралийской столице Канберре наблюдается массовое скопление кенгуру, сообщает CNN.
 
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