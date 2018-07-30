"Мать живет со мной, но наотрез отказывается платить коммуналку". Адвокат отвечает читательнице

У читательницы не заладились отношения с матерью. Она живет с ней, тратит много электричества, неэкономно расходует воду и звонит с домашнего на мобильный телефон подругам. Можно ли взыскать с матери плату за коммунальные услуги и связь — читайте в традиционной рубрике «Советы адвоката» на LADY.TUT.BY

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia.pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.

— Живу с матерью, отношения у нас, мягко говоря, сложные. Отца уже нет в живых — он умер больше года назад от онкологии.

Когда отец заболел, то он уговорил мать подарить мне квартиру. Мама на это никогда в жизни не пошла бы, но у отца был сын от первого брака, и она очень боялась, что если бы дело дошло до наследования, этот сын влез бы в нашу квартиру. Не допустить этого было для моей матери делом принципа. Мой сводный брат на нашу квартиру никогда не претендовал, мы с отцом об этом прекрасно знали. Но отец воспользовался этой ситуацией и недоверием моей матери, чтобы квартира перешла мне. Дело в том, что отец знал наверняка, что если бы он на этом не настоял и все осталось бы на волю наследства, то мне бы точно не нашлось места в квартире из-за собственной матери.

Когда оформлялась дарственная, мать моя не растерялась и застолбила за собой право жить в моей квартире — это прописано в самой дарственной. Вскоре умер отец, и после его смерти мы так и живем вдвоем с матерью, со скандалами, оскорблениями и периодическими вызовами милиции. Разъехаться возможности нет. Поэтому я научилась минимизировать время, которое провожу дома, да и в целом, насколько это возможно, смирилась с тем, что вместо матери у меня чудовище.



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Но есть то, с чем я мириться точно не готова: мать наотрез отказывается платить коммуналку, и с самой смерти отца я это делаю за нас двоих. Мать уперлась как баран, мол, на кого квартира записана, тот и оплачивает весь этот банкет; была бы у нее доля в квартире — она бы платила, а нет доли — не будет и денег. Но я за двоих платить не могу и не хочу. Квартира у нас с приличным метражом, и коммуналка соответствующая. А что обиднее всего — я уже писала, что я в этой квартире вообще стараюсь не появляться. А вот мать моя живет полной жизнью: по три часа ванну принимает с полным напором воды, телевизор у нее идет нон-стоп, она даже на ночь не всегда удосуживается его выключить, свет тоже во всех комнатах горит — она принципиально все это делает, потому что понимает, что все это оплачу я. Ну и отдельная песня — это городской телефон. 21-й век, я вообще не помню, когда последний раз по нему звонила. А вот мать моя, судя по счетам, которые приходят, наоборот, только им и пользуется. Она постоянно с городского телефона звонит на мобильники своим подругам и в разговорах этих тоже себя нисколько не ограничивает. А действительно, зачем париться — я же все оплачу.

В общем, все это меня окончательно достало. Ну серьезно, мне есть на что тратить свои деньги, кроме как на оплату маминых выкидонов. Я решительно настроена идти в суд, чтобы мать заплатила мне часть коммунальных платежей. Я же имею на это право? Я очень хочу поставить ее наконец на место, но соваться в суд, чтобы проиграть, конечно, не хочется. И еще интересует, сколько я смогу с нее взыскать: половину или, может, я как собственник на самом деле больше должна платить?

И еще меня очень смущают телефонные разговоры. Я слышала только про коммунальные расходы, что их вроде можно взыскивать. Но я изучила жировку вдоль и поперек: телефонные разговоры туда не включаются. Что это значит — что это не коммунальные расходы? Я могу их взыскать с матери?

Комментарий адвоката:





Отвечая на ваш вопрос о том, имеете ли вы право взыскать с матери понесенные вами расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, необходимо отметить следующее.

Справочно: в соответствии с п. 1 ст.29 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее — ЖК Республики Беларусь), собственники жилых и (или) нежилых помещений обязаны вносить плату за жилищно-коммунальные услуги.

Следует знать: в равной степени, по общему правилу, совершеннолетние члены семьи собственника жилого помещения, проживающие совместно с ним, обязаны участвовать в расходах по плате за жилищно-коммунальные услуги (п. 1 ст.32 ЖК Республики Беларусь).

Следовательно, в сложившейся ситуации вы как собственник жилого помещения и ваша мать как совместно проживающий с вами член вашей семьи обязаны в равных долях нести расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Необходимо учитывать: согласно п. 1 ст.306 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору.

Важно: в то же время, по общему правилу, должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого (п. 2 ст.306 ГК Республики Беларусь).

Таким образом, на данный момент вы имеете право взыскать с матери ½ часть расходов, понесенных вами в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг.



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При этом из обращения усматривается, что ваш отец умер больше года назад. Вы также указываете, что самостоятельно и в полном объеме несете соответствующие расходы с момента его смерти. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что вы находитесь в пределах трехлетнего срока исковой давности и имеете право в полном объеме взыскать с матери ее ½ долю расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг за весь спорный период.

Имейте в виду: кроме требования о взыскании с матери ½ части понесенных вами расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг вы также имеете право взыскать с нее проценты за пользование чужими денежными средствами. Иными словами, за период времени, прошедший с момента смерти отца, на ту половину жилищно-коммунальных платежей, которую ваша мать должна была уплачивать, но не уплачивала, вы вправе насчитать проценты за пользование вашими денежными средствами.

Справочно: п. 1 ст.366 ГК Республики Беларусь гласит, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Важно: в случае взыскания долга в судебном порядке суд удовлетворяет требование кредитора о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения решения (п. 1 ст.366 ГК Республики Беларусь).





Далее, на ваши вопросы, касающиеся возможности взыскания с матери ½ расходов, понесенных вами в связи с оплатой телефонной связи, ответы будут следующими.

Давайте разберемся, что включают в себя жилищно-коммунальные услуги. К ним относятся услуги по поддержанию и (или) восстановлению надлежащего санитарного и (или) технического состояния жилых домов, иных капитальных строений (зданий, сооружений), жилых и вспомогательных помещений, придомовой территории, по обеспечению их благоустроенности, благоприятных и безопасных условий для проживания граждан, включающие в себя коммунальные услуги, техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт и иные жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые в соответствии с договорами (п. 10 ст.1 ЖК Республики Беларусь).

В свою очередь, коммунальные услуги (не путать с жилищно-коммунальными услугами), согласно действующему законодательству, включают горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализацию), газо-, электро-, теплоснабжение, пользование лифтом, вывоз, обезвреживание и переработку твердых коммунальных отходов (п. 27 ст.1 ЖК Республики Беларусь).

Следовательно, из приведенных выше понятий следует, что услуги по предоставлению телефонной связи не относятся ни к числу коммунальных, ни к числу жилищно-коммунальных услуг.

Несмотря на это, взыскать с вашей матери данные расходы возможно. Правовым основанием для этого будет являться ст. 14 ГК Республики Беларусь.

Следует знать: по общему правилу, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков (п. 1 ст.14 ГК Республики Беларусь).

Необходимо учитывать: убытки включают в себя в числе прочего реальный ущерб, то есть расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (п. 2 ст.14 ГК Республики Беларусь).



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Важно: на сумму понесенных вами убытков также могут быть начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 366 ГК Республики Беларусь.

Таким образом, ответ на ваш вопрос о том, относятся ли расходы по оплате телефонной связи к коммунальным расходам, — нет, не относятся; ответ на ваш вопрос о том, можете ли вы взыскать данные расходы с матери, — да, можете.

Мой личный совет: у вас имеются необходимые правовые и фактические основания для того, чтобы заявить требования о взыскании с матери половины понесенных вами расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также о взыскании с нее понесенных вами убытков, связанных с оплатой телефонной связи. Кроме того, рекомендую также обязательно включить в исковое заявление требование о взыскании с матери процентов за пользование чужими денежными средствами и сделать это в первую очередь для того, чтобы дисциплинировать ее на будущее время; чтобы она понимала, что своевременная уплата соответствующих сумм минимизирует ее расходы. Для достижения аналогичных целей рекомендую ставить в исковом заявлении вопрос о взыскании с матери понесенных вами судебных расходов по оплате государственной пошлины, юридической помощи (при наличии таковых) и т.д. Данные дополнительные расходы также будут способствовать убеждению вашей матери в том, что участвовать в соответствующих расходах ей выгоднее на добровольной основе. Это отвечает и вашим интересам, поскольку позволяет избежать необходимости в будущем вновь обращаться в суд по этому вопросу и взыскивать с матери ее долю в вышеуказанных расходах за новые периоды.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявление, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.





Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 135 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет другой стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу.

Согласно ст. 114 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно п. 6 ч.1 ст. 116 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы по оплате помощи представителя.

Согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»