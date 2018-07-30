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Азаренко с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе

31.07.2018 07:53 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Виктория Азаренко с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе (США) с призовым фондом 733 000 долларов.


Фото: twitter.com/WTA

В матче 1-го круга Виктория Азаренко (№ 108 рейтинга WTA) в трех сетах обыграла украинку Катерину Бондаренко (№ 79 WTA) — 6:3, 6:7 (7:9), 7:5. Поединок продолжался 2 часа 40 минут.

Соперницей Азаренко во 2-м круге станет 7-я ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса, которая посеяна на турнире под 1-м номером.

С основной сетки турнира в Сан-Хосе начнет выступления и белоруска Вера Лапко (№ 69 WTA). Ее соперницей станет китаянка Шуай Чжан (№ 32 WTA).

А вот Арина Соболенко (№ 36 WTA) уже завершила выступление в одиночном разряде, проиграв в 1-м круге квалификации 258-й ракетке мира американке Марии Санчес.

Теперь Арина Соболенко выступит в парном разряде, где вместе с представительницей США Софией Кенин стартует против дуэта Ирина Фалькони (США) / ВероникаСепеде Роиг (Парагвай).

Виктория Азаренко становилась победительницей турнира в Сан-Хосе в 2010 году. А в 2011 году она вместе с россиянкой Марией Кириленко выиграла здесь титул в парном разряде.

(Будет дополнено).

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе (США) с призовым фондом 733 000 долларов.
 
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