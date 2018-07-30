Любимый актер детства тех, кто вырос у телеэкрана. Комиссар Жюв, который снова упустил злодея Фантомаса, жандарм в погоне за инопланетянами... Этот образ комичного мелкого тирана стал популярным во всем мире, сделав Луи де Фюнеса одним из лучших комиков своего поколения. Если бы он был долгожителем, сегодня ему бы исполнилось 104 года. Редакция LADY.TUT.BY предлагает вспомнить факты из его жизни.

Посыльный голубых кровей

Публикация от Dominique Filleton (@dom.filleton) 24 Июл 2018 в 5:26 PDT

Его полное имя — Луи Жермен Дэвид де Фюнес де Галарса. Самый известный «французский полицейский» родился 31 июля 1914 года в семье обедневших испанских аристократов. Его отец был юристом. А что касается матери, то, по признанию самого де Фюнеса, именно она стала для него позже прообразом известного комического персонажа — жадного буржуа.

Отец не возлагал на него особых надежд. Мальчик рос хулиганом, был некрасивым и щуплым. Безнадежный гуманитарий: он не мог понять ничего из того, что касалось точных наук. Однажды, играя в Зорро, Луи набросил лассо на шею одноклассника, тот чудом выжил. После этого случая Луи был отправлен зарабатывать деньги. Учеба закончилась.

Юный Луи кем только не работал: счетоводом, чистильщиком обуви, посыльным, оформителем витрин, помощником портного… И он постоянно вылетал с работы из-за несносного характера: повадки Наполеона, как правило, не востребованы в сфере услуг.

Из-за роста, который составлял 1 метр 64 сантиметра, и веса в 55 кг его признали негодным к строевой службе. Для Луи этот эпизод в биографии остался одним из самых унизительных.

Женщины и жены

Публикация от Louis De Funes Fans (@fansdefunes) 17 Июл 2018 в 12:46 PDT

Катрин Денев заявила когда-то: «Ни одна женщина в мире не захотела бы иметь этого карлика своим любовником». Но Луи, будучи уже популярным актером, был нагл, напорист и в то же время очень чувствителен — этот коктейль, оказалось, пьянил многих женщин.

Откуда такая напористость? Первый сексуальный опыт Луи получил с работницей секс-индустрии. С тех пор не искал любви, как утверждают его биографы.

Луи женился впервые в 1936 году на девушке по имени Женевьев, и у них родился сын Даниэль. Брак продлился 6 лет, потом Женевьев нашла другого и согласилась на развод при условии: Луи никогда больше не должен общаться с ребенком. Он согласился, ведь и в его планах было начать новую жизнь.

На актерских курсах в 1941 году Луи встретил Жанну Бартоломьи, внучку Ги де Мопассана. И де Фюнес, который не был влюблен, решил жениться на Жанне, с которой, к слову, прожил более 40 лет. Расчет оказался верным.

Луи был достаточно заботливым мужем: в оккупированном Париже он работал на складе, чтобы иметь возможность воровать еду для беременной Жанны.

В те годы Луи подрабатывал на площади Пигаль тапером и частенько спускал заработанное на проституток. Играл на пианино он невероятно талантливо, и, возможно, если бы не стал актером, мы бы знали его как великого джазового виртуоза.

Дональд Дак по-французски

Публикация от Louis De Funes Fans (@fansdefunes) 23 Июл 2018 в 10:49 PDT

После Второй мировой войны Луи угодил в мир кино. Он впервые снимается в ленте «Барбизонское искушение» Жана Стели (1945), но только через 13 лет становится популярным актером — после съемок в картине «Не пойман — не вор» Ива Робера. После этой роли де Фюнес стал известен за границей как французский Дональд Дак.

Луи де Фюнес говорил: «Я не сожалею о медленном развитии моей карьеры. Эта медлительность помогла мне понять основательно мою профессию. Когда я был еще неизвестным, я пытался окрасить деталями, мимикой, жестами маленькие роли, которые мне поручали. Таким образом, я приобрел некоторый комический багаж, без которого не мог бы сделать карьеру. Поэтому, если начать снова, то я бы не отказался от этого пути».

1960-е годы — пик его популярности: трилогия о Фантомасе, «Большая прогулка», «Разиня», сериал о приключениях жандарма… В 1968 году Фюнес признан лучшим актером Франции. По размеру гонораров он превосходил всех коллег.

20 лет славы и богатства. Однако за эти годы бережливость превратилась в манию. Французы еще хранят старые газеты с заметками, в которых описывается, как миллионер де Фюнес до хрипоты торговался на рынке, дотошно следил за счетами и всегда (!) носил при себе связку ключей от всевозможных дверей, шкафов, ящичков.

Он боялся людей. Он никому не доверял. По своему поместью Шато де Клермон, которое когда-то принадлежало Ги де Мопассану, де Фюнес гулял с заряженным пистолетом.

Дела сердечные

Публикация от DeFunes (@de_funes_louis) 17 Июл 2018 в 3:39 PDT

В 1975 году де Фюнес планировал съемки в комедии «Крокодил». Роль требовала физических нагрузок, поэтому Луи де Фюнес тщательно проверился у кардиолога, который уверил актера, что с ним все в порядке. А через 3 дня Луи пережил первый инфаркт. Как только он оправился — второй приступ. «Это, наверное, для того, чтобы я лучше осознал первый», — шутил над своими злоключениями де Фюнес.

После этого врачи запретили ему любые съемки, и де Фюнес жил в своем замке на берегу Луары, выращивая розы. В его честь даже назвали сорт оранжевых роз с редкими шипами.

Режиссер Клод Зиди успел еще уговорить Луи сняться в фильме «Крылышко или ножка». А фильм «Жандарм в юбке» стал самым последним в кинокарьере де Фюнеса.

Несостоявшаяся актерская династия де Фюнесов

Публикация от Gary Renaux (@parisian_tsar) 25 Июл 2018 в 4:53 PDT

Луи мечтал основать свою актерскую династию. И хотя его сыновья — Патрик и Оливье — привыкли с детства подчиняться приказам властного отца, когда выросли, выбрали собственный путь. Луи кричал и требовал, и его сыновья, уступив, снялись в нескольких фильмах, но… Патрик выучился на врача и посвятил себя медицине, а Оливье стал летчиком.

Каким бы он ни был в жизни и личных отношениях, более 120 ярких ролей в фильмах — такое вот шикарное наследство оставил Луи де Фюнес после себя — для нас всех. Ну, а маленьким, жадным и вредным тираном — персонажем Луи де Фюнеса — наверняка иногда чувствует себя каждый человек!