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Армейские международные игры: белорусы выступят во втором заезде танкового биатлона

31.07.2018 08:58 — Разное | ОНТ  
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На подмосковном полигоне Алабино пройдёт очередной этап индивидуальной гонки.

На трассу в 4,1 км выйдут по одной машине из Беларуси, Таджикистана и Сирии. Экипажам предстоит поразить пять огневых мишеней: условные танки и вертолёты. На трассе ждут несколько препятствий, и даже заложенные мины. По итогам гонки составят рейтинг лучших экипажей. Наши танкисты не прекращают подготовки даже в дни свободные от соревнований.

Дмитрий Солдатенко, участник сборной Беларуси по танковому биатлону: «В парке собираемся, обсуждаем на макете местность трассы… Сильные соперники, но надеемся на нашу победу».

Премьерный заезд, который прошёл в воскресенье, стал для белорусских военных победным. Стартовавшему первым экипажу удалось более чем на две минуты обойти соперников. Набравшие наибольшее количество баллов по итогам «Индивидуальной гонки» выходят в полуфинал.

 
 
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На подмосковном полигоне Алабино пройдёт очередной этап индивидуальной гонки.
 
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