Армейские международные игры: белорусы выступят во втором заезде танкового биатлона

На подмосковном полигоне Алабино пройдёт очередной этап индивидуальной гонки.



На трассу в 4,1 км выйдут по одной машине из Беларуси, Таджикистана и Сирии. Экипажам предстоит поразить пять огневых мишеней: условные танки и вертолёты. На трассе ждут несколько препятствий, и даже заложенные мины. По итогам гонки составят рейтинг лучших экипажей. Наши танкисты не прекращают подготовки даже в дни свободные от соревнований.

Дмитрий Солдатенко, участник сборной Беларуси по танковому биатлону: «В парке собираемся, обсуждаем на макете местность трассы… Сильные соперники, но надеемся на нашу победу».



Премьерный заезд, который прошёл в воскресенье, стал для белорусских военных победным. Стартовавшему первым экипажу удалось более чем на две минуты обойти соперников. Набравшие наибольшее количество баллов по итогам «Индивидуальной гонки» выходят в полуфинал.