Цена шенгенской визы для белорусов может снизиться уже в этом году

Стоимость услуги может упасть с 60 до 35 евро. А некоторым даже предложат «шенген» бесплатно.

Официальный Брюссель заявил, что готов поставить точку в соглашении с Беларусью об упрощении визового режима.

Еврокомиссия предложила нашей делегации встретиться в сентябре, чтобы цитата: «завершить переговоры, как можно быстрее». Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявил, что «ЕС решительно настроен на укрепление взаимодействия, а упрощение визового режима поспособствует развитию контакта между людьми, что позволит создавать не только личные связи, но и сильнее взаимодействовать между компаниями в пользу наших экономик».