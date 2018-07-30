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Цена шенгенской визы для белорусов может снизиться уже в этом году

31.07.2018 08:58 — Разное | ОНТ  
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Стоимость услуги может упасть с 60 до 35 евро. А некоторым даже предложат «шенген» бесплатно.

Официальный Брюссель заявил, что готов поставить точку в соглашении с Беларусью об упрощении визового режима.

Еврокомиссия предложила нашей делегации встретиться в сентябре, чтобы цитата: «завершить переговоры, как можно быстрее». Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявил, что «ЕС решительно настроен на укрепление взаимодействия, а упрощение визового режима поспособствует развитию контакта между людьми, что позволит создавать не только личные связи, но и сильнее взаимодействовать между компаниями в пользу наших экономик».

 
 
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​Стоимость услуги может упасть с 60 до 35 евро. А некоторым даже предложат «шенген» бесплатно.
 
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