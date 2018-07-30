Россельхознадзор начал проверку белорусских предприятий-производителей шампиньонов

Россельхознадзор проводит инспектирование предприятий-производителей шампиньонов в Беларуси.

"Россельхознадзор сообщает, что с 30 июля 2018 года совместно со специалистами ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь" российское ведомство приступило к проверке предприятий-производителей грибов шампиньонов на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили данную информацию. "Инспекторы приехали, работают. Белорусская сторона готова показать им все предприятия, которые они захотят проинспектировать", - подчеркнули в министерстве.

Россельхознадзор принял решение о запрете поставок свежих шампиньонов из Беларуси с 24 июля. Как пояснили в службе, "это сделано для того, чтобы предотвратить ввоз грибов из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго".

Россельхознадзор уточнил, что запрет будет действовать до проведения должностными лицами ведомства инспектирования белорусских предприятий - производителей шампиньонов.

По данным Россельхознадзора, в 2017 году из Беларуси в РФ было ввезено 10 тыс. 674 тонны шампиньонов, в первой половине этого года - 8 тыс. 211 тонн.