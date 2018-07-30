ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нефть дешевеет после роста накануне, Brent торгуется у $74,6 за баррель

31.07.2018 09:17 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов во вторник после резкого роста накануне, вызванного опасениями сокращения поставок топлива из Саудовской Аравии и Великобритании.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК уменьшилась на $0,36 (0,48%) - до $74,61 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $0,68 (0,92%) - до $74,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,29 (0,41%) - до $69,84 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подскочили в цене на $1,44 (2,1%) - до $70,13 за баррель.

Как сообщалось, накануне началась забастовка на трех месторождениях компании Total S.A. в Северном море, что может привести к снижению поставок нефти марки Brent.

Тем временем Саудовская Аравия приостановила транзит нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, где ее танкеры были атакованы йеменскими повстанцами-хуситами. До приостановки через пролив транспортировалось около 4,8 млн баррелей в сутки, по оценкам Commerzbank.

Опасения также вызывает сокращающаяся добыча в Венесуэле, волатильная ситуация в Ливии и вероятность ограничения поставок топлива из Ирана.

"Забастовка в Северном море, а также сохраняющиеся риски перебоев поставок из Ливии, Венесуэлы и Ирана стали фактором роста цен накануне, - говорит аналитик сырьевого рынка в Rakuten Securities Ёсида. - Есть и ряд негативных факторов, включая растущую нефтедобычу в США, но торговый конфликт между США и Китаем пока не обостряется, и рынки смогли вздохнуть спокойнее".

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов во вторник после резкого роста накануне, вызванного опасениями сокращения поставок топлива из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фестываль на беразе мора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.07.2018
Единство
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика