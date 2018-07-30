Волонтерский штаб «Доброе Сердце» Ганцевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» 1 августа даст старт благотворительной акции «В школу с «Добрым Сердцем».





Акция «В школу с «Добрым Сердцем» проводится ОО «БРСМ» ежегодно с 1 августа по 15 сентября, которая направлена на привлечение внимания общественности к оказанию адресной помощи нуждающимся семьям, объединение усилий молодежи на осуществление социально значимой деятельности во благо общества, проведение целенаправленной и системной работы волонтерскими отрядами по оказанию адресной социальной поддержки «подшефным» ребятам.

В рамках акции волонтерские отряды «Доброе Сердце» организуют пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, других необходимых для подготовки к предстоящему учебному году вещей детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Участники волонтерского движения «Доброе Сердце» просят жителей Ганцевщины не остаться равнодушными и принять активное участие в акции.

Каждый желающий может принести школьные принадлежности, одежду и другие вещи в районный комитет ОО «БРСМ» по адресу: ул. Октябрьская, д.1, каб. №223 или 225.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться по телефону 2-38-00, а также все подробности найдете на нашем официальном сайте http://brsmgantcevichi.ucoz.ru.

Помните! Даже самая маленькая помощь может сделать мир добрее.

Присоединяйтесь!

Александр ЗАНЬКО,

первый секретарь Ганцевичского РК ОО «БРСМ»

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