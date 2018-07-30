В минувшее воскресенье в Денисковичах состоялся праздник деревни.
Фото — Галина Пупач
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В Денисковичах состоялся праздник деревни (фоторепортаж)
31.07.2018 09:41 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В минувшее воскресенье в Денисковичах состоялся праздник деревни.
Фото — Галина Пупач
(Visited 15 times, 16 visits today)
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В минувшее воскресенье в Денисковичах состоялся праздник деревни. Фото — Галина Пупач
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