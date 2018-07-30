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МВФ поможет Беларуси подготовить законопроект о рынке проблемных долгов

31.07.2018 12:32 — Разное | Ежедневник  
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МВФ поможет Беларуси подготовить законопроект о рынке проблемных долгов

фото: Naviny.by

МВФ оказывает помощь белорусским властям в подготовке законопроекта о рынке проблемных долгов.

Правительство и Национальный банк Беларуси в сотрудничестве с МВФ разрабатывают законопроект по созданию рынка проблемных долгов. Об этом говорится в докладе заместителя председателя правления НББ Сергея Калечица.

«При поддержке Всемирного банка ведется работа по разработке системы урегулирования проблемных банков, направленной на более эффективное и быстрое разрешение проблемных ситуаций в банковском секторе", - говорится в докладе.

Сообщается, что «нормальной работе и развитию финансового рынка мешает закредитованность субъектов хозяйствования и, соответственно, рост необслуживаемой задолженности».

Напомним, что в мае 2018 года принят указ №200, который регулирует основные принципы реструктуризации кредитной задолженности. В частности, банки могут обменять задолженность по кредитному договору на долю в акционерном капитале предприятия-должника. Банк может простить часть или весь долг.

Также задолженность по кредитным договорам одного предприятия может быть передана в один банк по цене, определяемой банками в договоре.

В НББ подчеркивают, что "использование закрепленных в указе механизмов является правом, а не обязанностью банков". Соответствующие решения должны принимать банки.

Принятие нормативных правовых актов в сфере реструктуризации проблемной задолженности со стороны Национального банка не требуется и не планируется, отмечается в докладе.

 
 
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МВФ оказывает помощь белорусским властям в подготовке законопроекта о рынке проблемных долгов.
 
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