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Во Франции принят закон о запрете мобильных телефонов в школах
31.07.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк
Ранее с соответствующей инициативой уже выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Закон был поддержан депутатами партий «Вперед, республика», «Демократическое движение» и «Союз демократов и независимых».
Противниками такого запрета выступили «Республиканцы», коммунисты и «Непокорившаяся Франция», воздержавшись от голосования.
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Французский парламент принял закон, в соответствии с которым школьникам запрещается пользоваться мобильными телефонами в школе. Об этом сообщает телеканал BFMTV....
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