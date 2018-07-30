В Гродно милиция разыскивает мучавшего кота мужчину

31 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция разыскивает мужчину, мучавшего кота, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Социальные сети и местные интернет-порталы в Гродно всколыхнуло жестокое видео. На нем мужчина мучает, душит и бьет подошедшего к нему кота. Потом живодер оставляет животное лежать и спокойно уходит. Зоозащитники обратились в милицию, там приняли заявление.

"По факту проводится проверка. Мужчина разыскивается", - отметили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. Там подчеркнули, что по итогам проверки будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела.

Узнавшие на видео мужчину могут сообщить о нем в милицию. Все происходило в Гродно в районе Индурского шоссе.-0-