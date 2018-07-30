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Дональд Трамп готов встретиться с иранским руководством
Для переговоров глава Белого дома не выдвинул каких-либо условий и привёл недавние встречи с Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным в качестве примеров успешной дипломатической работы.
Впрочем, по мнению экспертов, диалог между американским и иранским лидерами в ближайшее время едва ли состоится – отношения Вашингтона и Тегерана в очередной раз ухудшились после выхода США из ядерной сделки.
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Для переговоров глава Белого дома не выдвинул каких-либо условий.
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