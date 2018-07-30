Дональд Трамп готов встретиться с иранским руководством

Для переговоров глава Белого дома не выдвинул каких-либо условий и привёл недавние встречи с Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным в качестве примеров успешной дипломатической работы.



Впрочем, по мнению экспертов, диалог между американским и иранским лидерами в ближайшее время едва ли состоится – отношения Вашингтона и Тегерана в очередной раз ухудшились после выхода США из ядерной сделки.