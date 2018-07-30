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Центр туризма и краеведения приглашает учащихся и педагогов

31.07.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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ГУДО «Дзержинский районный центр туризма и краеведения» приглашает учащихся и педагогов.

Юные туристы – приобретение начальных туристско-краеведческих знаний и навыков. Ребята приобщаются к бережному отношению к природе и родному краю, учатся составлять планы и маршруты путешествий, походов и экспедиций. Кружковцы учатся с помощью карты, компаса и природных объектов ориентироваться на местности. В процессе занятий дети узнают, как ставить палатку, разводить костер, готовить пищу, ремонтировать туристское снаряжение, а также оказывать первую медицинскую помощь. Занятия проходят в спортивном зале, на открытых стадионах и в кабинете.

Спортивное ориентирование – приобщение ребят к здоровому образу жизни, разносторонняя физическая подготовка. Кружковцы овладевают основными приемами ориентирования на местности и начальным опытом участия в соревнованиях. Занятия проходят в спортивном зале, на открытых стадионах и в кабинете.

Водный туризм – занятия на байдарках. Обучение технике водного туризма. Участие в соревнованиях по технике водного туризма. Водные походы на байдарках. Приобщение ребят к здоровому образу жизни

Пешеходный туризм – укрепление здоровья детей, разностороннее развитие, походы, участие в туристских слетах и соревнованиях. Дни, проведенные на свежем воздухе в общении с природой, дают ребятам заряд бодрости и энергии, позволяют потом на занятиях работать с творческим подъемом и хорошим настроением. Занятия проводятся в помещении и на улице.

Туризм и спортивное ориентирование - занятия в объединении удачно сочетают в себе физическое и умственное начало. На фоне положительных эмоций, в постоянно меняющихся внешних условиях, от ребят требуется быстрая и точная оценка сложившейся ситуации, умение принять правильное решение при условиях больших физических нагрузок. В последние годы соревнования по туристской технике включают в себя и элементы ориентирования. Это требует от ребят универсальной подготовки, т.е. одновременно владеть туристской техникой и уметь ориентироваться на местности с помощью компаса и карты.

Туристская песня – обучение игре на гитаре. Пение под гитару Занятия проходят в Центре туризма. Также ребята выезжают на экскурсии, турслеты, походы и фестивали.

Юные краеведы и Туристы-краеведы - изучение родного края, его истории, культуры, природных и исторических памятников и достопримечательностей и использование полученных знаний на практике. В процессе краеведческой деятельности учащиеся приобретают опыт взаимодействия с природой и окружающей средой, социальной и культурной сферой. Кроме того, учащиеся получают необходимые навыки комплексной краеведческой работы, используя навыки активного туризма. Занятия организуются в учебных кабинетах на базе Центра и на базах учреждений образования, а также в музеях, на природе.

Фольклорное краеведение – изучение родного края. Сбор, изучение и составление картографического материала, изготовление наглядных пособий и туристского снаряжения. Посещая кружок, ребята выезжают на экскурсии, составляют отчеты о поездках, проводят вечеринки и викторины. Многие из них участвуют в конференциях.


 
 
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ГУДО «Дзержинский районный центр туризма и краеведения» приглашает учащихся и педагогов.
 
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