Курсы валют и криптовалют на сегодня

Рубль РФ подскочил до максимума за 46 дней, биткойн -34.41.
Средневзвешенный курс доллара упал на 0,0036 рубля до 1,9880 BYN/USD. Это минимальный уровень за две последние недели.
Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0043 рубля до 2,3265 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля подскочил на 0,0101 рубля до 3,1825 BYN/100RUB. Это максимальный уровень за 6,5 недель.
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