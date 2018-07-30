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Областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования

31.07.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В Минской завершаются районные этапы областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования.

Смотр-конкурс проводится во второй раз и очень популярен среди учреждений дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального и дополнительного образования детей и молодежи. Организатором конкурса является главное управление по образованию Минского облисполкома.

Проведение мероприятия направлено на создание безопасных условий организации образовательного процесса, формирование экологической культуры у педагогов, учащихся, родителей.

С 1 августа стартует областной этап смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования. Многие районы Минской области уже подвели итоги, определив победителей в трех номинациях:

«Лучшее внешнее озеленение и благоустройство»;

«Лучшее внутреннее озеленение и благоустройство»;

«Территория безопасности».

Победители смотра-конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами главного управления по образованию Минского облисполкома.


 
 
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В Минской завершаются районные этапы областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования. ...
 
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