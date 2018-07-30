|
Их нравы: лидер "Ночных волков" Залдостанов избил журналиста Доренко на приеме в Кремле
Дикий и очень глупый способ сводить счеты с журналистами, которые сказали что-то не то про мотоклуб "Ночные волки", нашел лидер байкеров Александр Хирург Залдостанов.
На приеме в Кремле он ударил в лицо Сергея Доренко, руководителя радиостанции "Говорит Москва", передает
Доренко, судя по всему, рассказывал в эфире, что его возмущает, как распределяются президентские гранты - и что мотоклубу достаются большие деньги. Журналист упал, по словам свидетелей, которых нашла
Хирург отзывается о Доренко исключительно презрительно.
«Страсть Доренко к громким, но пустым театральным разоблачениям давно известна. Есть люди, с которыми я предпочитаю не разговаривать, а выбивать зубы. Доренко к таким и принадлежит. Это человек, который хочет стать «героем, презирающим опасность и сокрушающим врагов».
Но, говоря словами Вертинского, «он всего лишь халдей при буфете». В свое время после его оскорблений в эфире в адрес мотоклуба я позвонил и предупредил его: "Специально бегать за тобой не буду, но если встретимся, не обижайся". И когда мы все-таки встретились на одном высоком приеме в Кремле, то слово я своё сдержал...»
История приключилась за кулисами официального приема в 2014 году. И многие видели то, что случилось. И как Доренко упал, но сумел подняться самостоятельно. Никто не вмешался в конфликт.
#1#
фото с того приема
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дикий и очень глупый способ сводить счеты с журналистами, которые сказали что-то не то про мотоклуб "Ночные волки", нашел лидер байкеров Александр Хирург...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)