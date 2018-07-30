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Их нравы: лидер "Ночных волков" Залдостанов избил журналиста Доренко на приеме в Кремле

31.07.2018 13:32 — Разное | Партизан  
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Дикий и очень глупый способ сводить счеты с журналистами, которые сказали что-то не то про мотоклуб "Ночные волки", нашел лидер байкеров Александр Хирург Залдостанов.
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На приеме в Кремле он ударил в лицо Сергея Доренко, руководителя радиостанции "Говорит Москва", передает t30p.ru

Доренко, судя по всему, рассказывал в эфире, что его возмущает, как распределяются президентские гранты - и что мотоклубу достаются большие деньги. Журналист упал, по словам свидетелей, которых нашла Национальная служба Новостей. Но отвечать не стал. 

Хирург отзывается о Доренко исключительно презрительно. 

«Страсть Доренко к громким, но пустым театральным разоблачениям давно известна. Есть люди, с которыми я предпочитаю не разговаривать, а выбивать зубы. Доренко к таким и принадлежит. Это человек, который хочет стать «героем, презирающим опасность и сокрушающим врагов». 

Но, говоря словами Вертинского, «он всего лишь халдей при буфете». В свое время после его оскорблений в эфире в адрес мотоклуба я позвонил и предупредил его: "Специально бегать за тобой не буду, но если встретимся, не обижайся". И когда мы все-таки встретились на одном высоком приеме в Кремле, то слово я своё сдержал...» 

История приключилась за кулисами официального приема в 2014 году. И многие видели то, что случилось. И как Доренко упал, но сумел подняться самостоятельно. Никто не вмешался в конфликт. 
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фото с того приема



 
Теги: Новости
 
 
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Дикий и очень глупый способ сводить счеты с журналистами, которые сказали что-то не то про мотоклуб "Ночные волки", нашел лидер байкеров Александр Хирург...
 
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