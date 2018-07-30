Пророссийский активист: На сторонника “русского мира” Лановенко снова напали

"Записал интервью с Сергеем Лановенко. Вчера на него было еще одно нападение", — написал Агафонов в "Фейсбуке" вечером 30 июля.









Правда, пока обещанных подробностей он не представил.





на днях единомышленники Лановенко распространили информацию, что 21 июня он был избит у торгового центра "Момо", что на юго-востоке столицы . Активист был одет в майку с символикой так называемой "ДНР" - утверждается, что именно это стало причиной нападения. Напомним,. Активист был одет в майку с символикой так называемой "ДНР" - утверждается, что именно это стало причиной нападения.





"Сотрясение, сломана орбита глаза, сломан нос, осколок чуть не попал в мозг, возможно, нужна будет операция. Первоначально милиция отказалась возбуждать уголовное дело, но вчера почему-то решила передать дело в Следственный комитет", - сообщил сопредседатель движения "Гражданское согласие" Евгений Константинов.





Информацию с удовольствием подхватили российские СМИ. Например, Lenta.ru отличилась статьей "В Белоруссии "бандеровцы" избили мужчину за футболку с символикой ДНР".





Еврорадио , ни в минской милиции, ни в Следственном комитете информации о том, что Сергей Лановенко был избит, нет. Как нет и никаких доказательств его избиения в виде фото или видео. Однако, как выяснило, ни в минской милиции, ни в Следственном комитете информации о том, что Сергей Лановенко был избит, нет. Как нет и никаких доказательств его избиения в виде фото или видео.







