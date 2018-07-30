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Пророссийский активист: На сторонника “русского мира” Лановенко снова напали
В Минске снова напали на сторонника "русского мира" Сергея Лановенко. По крайней мере, это утверждает Артем Агафонов, соучредитель пророссийского движения "Гражданское согласие", который требует "вернуть русский язык на улицы Минска".
"Записал интервью с Сергеем Лановенко. Вчера на него было еще одно нападение", — написал Агафонов в "Фейсбуке" вечером 30 июля.
Правда, пока обещанных подробностей он не представил.
Напомним,
"Сотрясение, сломана орбита глаза, сломан нос, осколок чуть не попал в мозг, возможно, нужна будет операция. Первоначально милиция отказалась возбуждать уголовное дело, но вчера почему-то решила передать дело в Следственный комитет", - сообщил сопредседатель движения "Гражданское согласие" Евгений Константинов.
Информацию с удовольствием подхватили российские СМИ. Например, Lenta.ru отличилась статьей "В Белоруссии "бандеровцы" избили мужчину за футболку с символикой ДНР".
Однако, как выяснило
Впервые имя Сергея Лановенко прозвучало в начале февраля 2017 года, после того, как сторонники "русского мира" провели на площади Независимости в центре Минска несанкционированный пикет. В акции приняли участие шесть человек, один из них держал в руках флаг России. За нарушение правил проведения массовых мероприятий каждый участник пикета был оштрафован на 690 рублей.
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В Минске снова напали на сторонника "русского мира" Сергея Лановенко. По крайней мере, это утверждает Артем Агафонов, соучредитель пророссийского движения...
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