ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пророссийский активист: На сторонника “русского мира” Лановенко снова напали

31.07.2018 13:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Минске снова напали на сторонника "русского мира" Сергея Лановенко. По крайней мере, это утверждает Артем Агафонов, соучредитель пророссийского движения "Гражданское согласие", который требует "вернуть русский язык на улицы Минска".

"Записал интервью с Сергеем Лановенко. Вчера на него было еще одно нападение", — написал Агафонов в "Фейсбуке" вечером 30 июля.


Правда, пока обещанных подробностей он не представил.

Напомним, на днях единомышленники Лановенко распространили информацию, что 21 июня он был избит у торгового центра "Момо", что на юго-востоке столицы. Активист был одет в майку с символикой так называемой "ДНР" - утверждается, что именно это стало причиной нападения.

"Сотрясение, сломана орбита глаза, сломан нос, осколок чуть не попал в мозг, возможно, нужна будет операция. Первоначально милиция отказалась возбуждать уголовное дело, но вчера почему-то решила передать дело в Следственный комитет", - сообщил сопредседатель движения "Гражданское согласие" Евгений Константинов.

Информацию с удовольствием подхватили российские СМИ. Например, Lenta.ru отличилась статьей "В Белоруссии "бандеровцы" избили мужчину за футболку с символикой ДНР".

Однако, как выяснило Еврорадио, ни в минской милиции, ни в Следственном комитете информации о том, что Сергей Лановенко был избит, нет. Как нет и никаких доказательств его избиения в виде фото или видео.


Впервые имя Сергея Лановенко прозвучало в начале февраля 2017 года, после того, как сторонники "русского мира" провели на площади Независимости в центре Минска несанкционированный пикет. В акции приняли участие шесть человек, один из них держал в руках флаг России. За нарушение правил проведения массовых мероприятий каждый участник пикета был оштрафован на 690 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске снова напали на сторонника "русского мира" Сергея Лановенко. По крайней мере, это утверждает Артем Агафонов, соучредитель пророссийского движения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Программа мероприятий, посвященных Дню железнодорожника (Осиповичи, 2018)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.07.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Ивьевский край
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика