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Военные "подарили" брестчанам странный памятник российского десантника

31.07.2018 12:15 — Разное | Партизан  
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В Бресте появился памятник вымышленному российскому персонажу, десантнику Степочкину. Его установили еще в минувшие выходные на день города в парке отдыха имени 1 мая.
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Десантник Степочкин – персонаж мультфильма Тимура Курбаналиева о подростке, который отправился в десантники, втайне от матери и военкомата. Постепенно герой становится настоящим десантником и даже побеждает на соревнованиях служащих в вооруженных силах США, передает Белсат.

Сайт брестского горисполкома называет эту скульптуру подарком брестчанам от десантников России и Беларуси.
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Инициатива установить скульптуру принадлежит генерал-майору российской армии Александру Кулику. На открытии памятника присутствовал председатель комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Владимир Шаманов.

Известно, что Шаманов был участником боевых действий во время карабахского конфликта, воевал на стороне Азербайджана. Шаманов (член партии «Единая Россия») также руководил военными операциями во время войны в Чечне, возглавлял операцию по оккупации Абхазии.


Отметим, что брестские десантники из 38-ой гвардейской десантно-штурмовой бригады регулярно участвуют в совместных учениях с российскими коллегами, в том числе с теми, кто воевал в Украине.

О многом говорит и биография автора скульптуры Алексея Чумакова. Он родился в российском Орске. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, позже Киевское высшее военно-морское политическое училище и после учебы был распределен на службу в Севастополь. Продолжает считать себя гражданином СССР. Живет в Бресте.

Российский след есть и в карьере руководителя Бреста Александра Рогачука. Он окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. И именно Рогачук дал согласие на установку в брестском парке имени 1 мая этой сомнительной скульптуры.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте появился памятник вымышленному российскому персонажу, десантнику Степочкину. Его установили еще в минувшие выходные на день города в парке отдыха имени 1...
 
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