Живой, но здоровый ли? Лукашенко появился в публикации госагентства

утверждает госагентство. Во время встречи обсуждался ход уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства,госагентство.





Сообщается, что в первую очередь глава государства поинтересовался, как проходит уборочная кампания в регионе, поскольку результаты Минской области могут рассказать о ситуации в стране в целом.









Минск - все-таки это показательный регион: он находится в разных климатических условиях. Юг уже, наверное, половину убрал, север еще, может, только приступил к уборке - там уже процентов 15-20. Разные климатические условия дают средние впечатления по стране вообще", - цитирует БелТА Лукашенко, сообщая при этом, что особое внимание он обратил на сбор зерновых.





При этом, судя по фото, Лукашенко не выглядит здоровым, а напротив, больше похож на манекен.

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