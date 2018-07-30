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Живой, но здоровый ли? Лукашенко появился в публикации госагентства
Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко принял 31 июля с докладом председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко.
Во время встречи обсуждался ход уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства,
Сообщается, что в первую очередь глава государства поинтересовался, как проходит уборочная кампания в регионе, поскольку результаты Минской области могут рассказать о ситуации в стране в целом.
"Минск - все-таки это показательный регион: он находится в разных климатических условиях. Юг уже, наверное, половину убрал, север еще, может, только приступил к уборке - там уже процентов 15-20. Разные климатические условия дают средние впечатления по стране вообще", - цитирует БелТА Лукашенко, сообщая при этом, что особое внимание он обратил на сбор зерновых.
При этом, судя по фото, Лукашенко не выглядит здоровым, а напротив, больше похож на манекен.#1#
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Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко принял 31 июля с докладом председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко.
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